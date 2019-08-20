قرب استئناف العمل بمشاريع متوقفة في ديالى (وثائق)

2019/08/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس كتلة النصر النيابية عن محافظة ديالى رياض التميمي، الثلاثاء، عن قرب اطلاق مشاريع بالمحافظة كان العمل متوقفا فيها .

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