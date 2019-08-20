200 الف سائح دخلوا كردستان خلال اقل من أسبوعين

2019/08/20 | 12:04

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة السياحة في اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، استقبال أكثر من 200 الف سائح خلال اقل من اسبوعين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، فيما اشارت إلى أنها تعمل على رفع اعداد السائحين الى 3.5 مليون سائح.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة نادر روستاي في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "لقد توافدت أعداد كبيرة وشهدنا زيادة ملحوظة بالسائحين قبل ومع بدء عيد الاضحى المبارك، إذ وصل عدد السائحين الى أكثر من 200 ألف سائح حسب الاحصائية الاولية من الثامن من الشهر الحالي ولغاية ثاني أيام عيد الأضحى، مؤكدا أنه "من المؤمل وضمن الخطة السنوية للعام الحالي أن تصل أعداد السائحين الى 3 ملايين و500 ألف سائح".

وأضاف روستاي، أنه "بحسب إحصائيات هيئة السياحة في الإقليم، فلقد وصل الى مدن الاقليم في الأشهر الستة الماضية نحو مليون و750 ألف سائح، وهو معدل أعلى بكثير مما سجل في الاعوام الماضية"، مشيراً الى أن "التنسيق متواصل مع هيئة السياحة في الحكومة المركزية والجهات المعنية في الإقليم من أجل تقديم كافة الخدمات وتسهيل إجراءات الدخول بكل انسيابية ويسر".

ونوه المتحدث الرسمي في هيئة السياحة في الإقليم، بأن "مصايف الإقليم في المحافظات الثلاث شهدت إقبالاً كبيراً من قبل السائحين لاسيما أثناء العطلة الصيفية بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك لما يتميز به الاقليم من اعتدال الجو والمناظر الخلابة الجميلة من الجبال والسهول والوديان والشلالات والطرق المعبدة وانتشار القوات الأمنية من الشرطة والمرور لتسهيل سير المركبات بكل انسيابية وتجنب الازدحام".





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