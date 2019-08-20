من يتحكم برئيس الوزراء ؟

2019/08/20 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد جاسم غير خافي على الجميع ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد فشل فشلا ساحقا في ادارة الدولة العراقية بشكل فاق من سبقه وربما من سياتي بعده ,ادلة الفشل...أكمل القراءة ←

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