نائب يكشف عن زيارة وفد رفيع من الاقليم يزور بغداد

2019/08/20 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف عضو في مجلس النواب عن زيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي في تصريح اطلع عليه “النور نيوز” ان “وفدا رفيع المستوى من حكومة الإقليم سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين” مشيرا الى انه “غير معلوم بعد من سيضمهم الوفد لكنه سيكون رفيعا، حسب تعبيره”.

وأشار النائب آلي الى ان “الوفد سيبحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية المشكلات العالقة بين بغداد واربيل ، وخاصة الملف النفطي” لافتا الى “ضرورة تواصل الحوار بين الجانبين للوصول الى حلول للمشكلات العالقة”.

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