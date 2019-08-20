محافظ بغداد يعلن مساواة المحاضرين المجانيين من خريجي الكليات المسائية بأقرانهم في الصباحي

2019/08/20 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، عن مساواة المحاضرين المستمرين بالدوام من خريجي الكليات الساندة والكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم من الكليات الحكومية الصباحية.وقال الجزائري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “اتخاذه هذا القرار يأتي لإنصاف هذه الشريحة التي قدمت الكثير لخدمة العملية التربوية وبشكل تطوعي ومجاني لسد النقص الحاصل في الشواغر […]

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