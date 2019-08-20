2019/08/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على طلب العراق لخوض تصفيات كأس العالم في محافظة البصرة.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم على صفحته الرسمية في فيسبوك “الفيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيفا يوافق على خوض تصفيات كأس العالم في البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يوافق على خوض تصفيات كأس العالم في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يوافق على خوض تصفيات كأس العالم في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).