"فيفا" يوافق على خوض العراق تصفيات كأس العالم في البصرة

2019/08/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الاتحاد العراقية لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الدولي للكرة "فيفا" على خوض العراق تصفيات مونديال قطر على ارض البصرة.وذكر الاتحاد في منشور مقتضب على صفحته بفيسبوك، "الفيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة".ويستعد العراق للمشاركة فى التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، وكأس أمم آسيا (الصين 2023)، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.ورفع الفيفا في مارس 2018 قرار الحظر جزئياً عن 3 ملاعب عراقية في مدن البصرة وكربلاء وأربيل، لتعود الحياة إلى الكرة العراقية بعد سنوات من الحرمان.واستضاف العراق بطولة الصداقة الدولية الودية، كما خاضت أنديته مباريات على أرضها في المسابقات القارية؛ دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، كما احتضن مؤخرا بطولة غرب آسيا بمشاركة 9 منتخبات مقسمة على مجموعتين.

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