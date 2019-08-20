الكشف عن كوكب بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية

2019/08/20 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت عمليات الرصد المباشرة من تلسكوب فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ولأول مرة عن وجود غلاف جوي فارغ حول كوكب صخري بحجم الأرض خارج نظامنا الشمسي يدور على غرار نجم في المجرة.‭ وذكرت دراسة نشرتها دورية نيتشر العلمية، إن سطح ذلك الكوكب البعيد يتشابه على الأرجح مع سطح القمر الخارجي […]

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