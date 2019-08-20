البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن 8 نواب

2019/08/20 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر نيابي، الثلاثاء، 20 آب 2019، بأن رئاسة البرلمان العراقي رفعت الحصانة عن 8 نواب....

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