الحكومات العائلية وتوريث الفساد والوظائف والمناصب

2019/08/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كرار حيدر الموسوي ابتلت بلداننا بحكام مصابين بمرض التسلط والطغيان , ولوثة العظمة والترويت لابناءهم من بعد ان ياخذ الله ارواحهم الملعونة , وهم يحلمون بالخلود الطويل بالتشبث بالكرسي ,...أكمل القراءة ←

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