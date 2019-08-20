2019/08/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة علمية جديدة الحوامل من شرب المياه التي تحتوي على مادة الفلورايد، لما تنطوي عليه من مخاطر على أجنتهن.وتضيف دول في العالم مثل الولايات المتحدة الفلورايد إلى المياه، لكون ذلك يقلل من احتمال الإصابة بتسوس الأسنان وللوقاية من الأمراض السنية.لكن دراسة كندية، نشرت وكالة “رويترز” بعض تفاصيلها تشير إلى أن الحوامل اللاتي يشربن المياه المخلوطة بالفلورايد خلال الحمل، يخاطرن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير للحوامل من مياه الفلورايد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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