عبد المهدي يهنئ بعيد الغدير

2019/08/20 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس هنأ رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الاسلامية بعيد الغدير الأغر.وذكر عبد المهدي في تهنئته للشعب العراقي والأمة الإسلامية، بأن ” أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا ومراجعنا العظام والأمة الاسلامية جمعاء بعيد الغدير الأغر”.واضاف بأن “سائلا الباري عز وجل ان يمنّ على شعبنا

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