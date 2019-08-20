2019/08/20 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط ثلاثة مسافرين إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة نوع في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.وقالت الهيئة، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عملية الضبط تمت من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ قبل دخولهم صالة المسافرين، إذ كانت بحوزة المسافر الأول ترياك بوزن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ثلاثة مسافرين إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة في زرباطية وكالة خطوة برس.

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