2019/08/20 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم لطيف لقد تسلم قيادة العراق خمسة رؤساء بالتوالي لمجس الوزراء العراقي بعد إسقاط قوات التحالف النظام الصدامي وليس المعارضة كما يدعون!!؛ وكلما يستلم رئيس جديد يلعن سلفه! وآخرهم السيد...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد “عادل عبد المهدي” سيغرقه الفساد وهو يصرخ: “أريد دليلاً”!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد “عادل عبد المهدي” سيغرقه الفساد وهو يصرخ: “أريد دليلاً”!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).