2019/08/20 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت مديرية الدفاع المدني ،اليوم الثلاثاء، عن المباشرة باخماد حريق اندلع في احدى اقام جامعة بغداد في الجادرية.وذكر بيان للمديرية تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني اخمدت حريق نشب داخل غرفة في الطابق الثالث في مبنى جامعة بغداد في الجادرية تابعة الى قسم البحوث النفسية دون ووقوع إصابات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. حريق يلتهم مبنى في جامعة بغداد الجادرية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. حريق يلتهم مبنى في جامعة بغداد الجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).