ترامب يسخر من منتقديه بشأن جزيرة غرينلاند

2019/08/20 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بطريقته من منتقدي عرضه شراء غرينلاند من الدنمارك وذلك بنشر صورة "فوتوشوب" لفندق يحمل علامة "ترامب" فوق أراضي أكبر جزيرة في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" تضمنت تعليقا مرفقا بصورة تم تعديلها باستخدام برنامج (فوتوشوب): "أعدكم بعدم فعل ذلك لغرينلاند".

وتأتي هذه التغريدة بعد تصريحات لرئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، ورئيس وزراء غرينلاند، كيم كيلسن، قال فيها إن الجزيرة الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي، ليست للبيع، وذلك ردا على تغريدة سابقة لترامب أبدى فيها رغبته في شراء الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي.

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