مطالبات بإنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية

2019/08/20 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مطالبة مجلس الوزراء، بالموافقة على إنشاء جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الإقليمية.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، إن " الوزارة قامت بالتعاون مع شركة (Boskalis) الهولندية، بإعداد دراسة جدوى عن المشروع، وتوقيع اتفاقية بين الطرفين لإنشاء الجزيرة، بعد استحصال موافقات وزارة النقل والهيئة الوطنية للاستثمار، على إنشاء الجزيرة في المياه الإقليمية العراقية".

وبين، أن " الوزارة أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مسودة اتفاق مبادئ (HOA) باللغتين العربية والانكليزية لغرض الاطلاع على أهمية المشروع من الناحية الستراتيجية، واستحصال مجلس الوزراء، على توقيع اتفاق المبادئ".

وأشار المصدر، إلى أن " الغاية من إنشاء المشروع، نظراً لقدم منشآت التصدير وتعرضها إلى التآكل والتوقفات الحاصلة في عمليات التصدير، وتجاوز عمرها التصميمي، إضافة إلى حاجة العراق لإدامة الصادرات النفطية واستغلل المياه الإقليمية، لما تشكله هذه الصادرات من أهمية لاقتصاد العراق، وتعزيز سيادته البحرية، واستغلال الحقول والتراكيب النفطية".

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