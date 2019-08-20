عادل عبد المهدي يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية في بغداد

2019/08/20 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وزيرة الدفاع الألمانية، انيغريت كرامب، في بغداد.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان مقتضب، أن رئيس مجلس الوزراء استقبل وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب والوفد المرافق لها، ووصلت وزيرة الدفاع الألمانية الى العاصمة بغداد قادمة من الأردن.

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