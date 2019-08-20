أبو رغيف يكشف لائحة “بقايا البغدادي”: جميعهم من الجيل القديم

2019/08/20 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير في شؤون الجماعات المسلحة فاضل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، عن أسماء ومناصب أبرز القيادات التي بقيت إلى جانب زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.وقال أبو رغيف في تصريح لقناة روسيا اليوم، إن “الذين بقوا مع البغدادي جميعهم من الجيل القديم، وهم حجي فالح القرغولي وهو الوالي الشرعي للتنظيم حاليا، وعبد الله قرداش، ...

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