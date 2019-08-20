2019/08/20 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، مساواة المحاضرين المستمرين بالدوام من خريجي الكليات الساندة والكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم من الكليات الحكومية الصباحية.

وقال الجزائري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "اتخاذه هذا القرار يأتي لإنصاف هذه الشريحة التي قدمت الكثير لخدمة العملية التربوية وبشكل تطوعي ومجاني لسد النقص الحاصل في الشواغر لجميع الاختصاصات وفي المدارس كافة".وبين الجزائري ان " قراره يأتي ايضا استنادا الى قرار مجلس محافظة بغداد رقم {١٧} المؤرخ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧ بالإضافة الى مخرجات الاجتماع لهيئة الرأي، الذي عقد برئاسته وعضوية مدراء تربية بغداد الستة"، لافتا الى ان "هذا القرار سيضمن جميع امتيازات هذه الشريحة بعد مساواتهم بأقرانهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مساواة المحاضرين المجانيين من خريجي الكليات والمعاهد المسائية بأقرانهم في الصباحي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مساواة المحاضرين المجانيين من خريجي الكليات والمعاهد المسائية بأقرانهم في الصباحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).