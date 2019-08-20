عبطان يعلق على موافقة الفيفا

2019/08/20 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} على طلب العراق بخوض تصفياته في كأس العالم في محافظة البصرة.

وقال عبطان في منشور على صفحته في الفيسبوك "مبروك للعراق ولبصرتنا الحبيبة موافقة الفيفا على إقامة مباريات تصفيات المونديال على ملعب المدينة الرياضية في بصرة الخير والشهامة والكرم".يشار الى ان منتخب العراق لكرة القدم، سيخوض مباراة مهمة في أيلول المقبل، بافتتاح التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، وذلك عندما يواجه المنتخب البحريني بالخامس من الشهر ذاته في المنامة، لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً منتخبات إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.انتهى

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