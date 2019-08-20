جيش النظام الايراني الاول

2019/08/20 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسين المياحي عندما يتجاوز التمادي الحدود المألوفة والمسموحة بأن يسعى لجعل الاستثناء قاعدة وفرض المشبوه والمرفوض کأمر واقع على المعمول به والمقبول، فمن الطبيعي جدا أن يطفح الکيل بالناس...أكمل القراءة ←

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