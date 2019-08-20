2019/08/20 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
ارتفعت أسعار النفط ،الثلاثاء، بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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