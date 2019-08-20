ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة

2019/08/20 | 12:30

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بغداد :سومر نيوز

ارتفعت أسعار النفط ،الثلاثاء، بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال...

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