الحكمة تطالب برفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية

2019/08/20 | 12:30

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بغداد :سومر نيوز

دعا النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عن جميع النوا...

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