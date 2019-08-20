الفيفا يوافق على خوض تصفيات كأس العالم في البصرة

2019/08/20 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على طلب العراق لخوض تصفيات كأس العالم في محافظة البصر...

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