جنايات الكرخ: المؤبد لإرهابيين اثنين خططا لاغتيال قاض

2019/08/20 | 12:31

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بغداد اليوم - بغداد

قضت محكمة جنايات الكرخ حكما بالسجن المؤبد لمتهمين عن جريمة الانتماء إلى داعش والتخطيط لاغتيال احد قضاة محكمة استئناف صلاح الدين.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة جنايات الكرخ حكمت على إرهابيان بالسجن المؤبد عن جريمة انتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاغتيال احد القضاة بهدف زعزعه الأمن والاستقرار في البلاد".وتابع أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

بغداد اليوم _ بغداد

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، إشعاراً الى نظيره العراقي، يبارك فيه موافقته على إقامة مباريات الذهاب للمنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم والنهائيات الآسيوية للمجموعة التي تضم بالاضافة للعراق ايران والبحرين وهونك كوك

بغداد اليوم - اربيل

اصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان قرارات جديدة، فيما اعلنت موعد البدء بالعام الدراسي الجديد.

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية في حكومة الاقليم خلال مؤتمر صحفي "بعد عقد اول اجتماع لمجلس وزارة التربية تم خلا

بغداد اليوم-ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الثلاثاء، 20 آب، 2019، توقيف شخص عنف ولده بشكل بشع في بعقوبة بأمر قضائي.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "والد الطفل اسامة الذي قام بتعنيفه

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