2019/08/20 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتاب “فيفا” بشأن خوض تصفيات كأس العالم في البصرة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب “فيفا” بشأن خوض تصفيات كأس العالم في البصرة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب “فيفا” بشأن خوض تصفيات كأس العالم في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).