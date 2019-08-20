جنايات الكرخ تقضي بالمؤبد لإرهابيين خططا لاغتيال قاض

2019/08/20 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة جنايات الكرخ حكمت على إرهابيان بالسجن المؤبد عن جريمة انتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاغتيال احد القضاة بهدف زعزعه الأمن والاستقرار في البلاد".واضاف، ان" المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".انتهى..م.م

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