2019/08/20 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تمكن وفداً فنياً مختصاً في الهيئة من نصب المحطة وتدريب العاملين بمرصد الموصل على الية وطريقة العمل والتعامل مع البيانات التي تسجل من قبل الاجهزة الرصدية التي تم نصبها ".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. النقل تعلن تشغيل محطة الرصد الزلزالي داخل حرم جامعة الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. النقل تعلن تشغيل محطة الرصد الزلزالي داخل حرم جامعة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).