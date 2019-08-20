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بالفيديو.. تجريف الأراضي يهدد بساتين البصرة


بالفيديو.. تجريف الأراضي يهدد بساتين البصرة
2019/08/20 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شط العرب

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