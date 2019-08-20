شحة بمناطق وتأخر بموسم

2019/08/20 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، أن خرائط الطقس العالمية تشير إلى توقعات أولية ببدء موسم الأمطار اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مبينًا أن للمنطقة الغربية وتحديدًا الأنبار ستكون الحصة الأكبر من كميات الأمطار في بداية الموسم المطري.

صادق عطية: هناك توقعات أولية لموسم الأمطار ودرجات الحرارة للموسم الممتد من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ولغاية نهاية كانون الثاني/يناير 2020

قال عطية في منشور على "فيسبوك" تابعه "ألترا عراق"، إن "هناك توقعات أولية لموسم الأمطار ودرجات الحرارة للموسم الممتد من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ولغاية نهاية كانون الثاني/يناير 2020، وهذه التوقعات تعتمد على ما هو متوفر من خرائط جوية تصدرها مواقع الطقس العالمية التي تهتم بالظواهر المناخية التي ترتبط مع توقعات الطقس المستقبلية في أغلب الدول".

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أضاف أنه "من الطبيعي أن يكون هناك نسبة من التصحيح في التوقعات كلما اقتربت فترة التنبؤ الموسمي لكون الخطأ في دقة التنبؤات واردة بنسبة معينة، على الرغم من أن جميع النماذج العالمية تتفق حاليًا على رؤية واضحة لما سيؤول إليه الطقس في موسم الأمطار المقبل" .

أوضح أن "موسم الأمطار في العراق مناخيًا، أي موسم التقلبات يحل وبشكل ثابت تقريبًا ( ابتداءً من 1-11 من كل عام ) بتفاوت بين منطقة وأخرى، حيث تختلف بداية موسم الأمطار المقبل عن الموسم السابق من حيث كمية الأمطار ومناطق وفرتها".

وتابع عطية بالقول إن "هطول الأمطار في عموم مدن البلاد سيكون حول المعدلات العامة الموسمية أو أقل بقليل ( شتاء ماطر اعتيادي)، كما أن كمية الأمطار المتوقعة في بداية موسم الأمطار ( أي بداية شهر 11) ستكون أقل من الموسم السابق في كافة المدن..



وربما سيكون للمنطقة الغربية وتحديدًا الأنبار الحصة الأكبر من كميات الأمطار في بداية الموسم المطري".

وبيّن أن "التوقعات الحالية تشير إلى تحسن فرص الأمطار في شمال ووسط البلاد مع بداية العام المقبل 2020، فيما ستعاني الكثير من المناطق الجنوبية شحة في هطول الأمطار خلال بداية الموسم وربما ( كتوقع أولي) تستمر طوال موسم الشتاء وهذا لا يعني انعدام الأمطار فيها".

وأشار عطية إلى أن "درجات الحرارة في بداية موسم الشتاء ستكون أعلى من معدلاتها العامة بفارق درجة إلى درجتين، وربما يتأخر موسم دخول البرودة لوقت متأخر من شهر تشرين الثاني/نوفبمر".

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