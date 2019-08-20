2019/08/20 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا المسلمون ومحبو أهل بيت النبي عليهم السلام في دمشق عيد الغدير الأغر باحتفالية شارك فيها حشد من العلماء والمسوؤلين والمواطنين.وأكد المشاركون على أهمية الاحتفال بهذا اليوم في تاريخ الاسلام واحياء المناسبة.وتخلل الاحتفالية أناشيد من وحي المناسبة ، بمشاركة فرق تواشيح دينية وشعراء وخطباء ومتحدثين .وشارك في الاحتفالية السفير الايراني لدى دمشق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتفالية بمناسبة عيد الغدير في العاصمة دمشق بمشاركة حشد علمائي وشعبي النعيم نيوز.

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