خبير قانوني يؤكد انتفاء الحاجة لمكاتب مجالس النواب في المحافظات

2019/08/20 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أكد الخبير القانوني اياد جعفر، الثلاثاء، انتفاء الحاجة لمكاتب مجالس النواب في المحافظات اذا ما بقيت تعمل بهذا الشكل، مسجلا عددا من الملاحظات على عملها.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة / ان “مكتب مجلس النواب في كربلاء الذي من المفترض انه بيت الشعب يغلق بابه بعد الساعة الثانية ظهرا وكأنه دائرة تنفيذية، ولا […]

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