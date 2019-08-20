2019/08/20 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) المتضمن الموافقة على طلب العراق بإقامة مباريات تصفيات كأس العالم في البصرة، مثمنا استجابتهم السريعة للطلبات التي وصلتهم وضمنها مخاطبته الرسمية بداية الشهر الحالي . وحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته وكالة صدى اشاد الكعبي ” بالحراك الرياضي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يرحب بموافقة الفيفا على طلب العراق إقامة مبارياته المؤهلة لكأس العالم في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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