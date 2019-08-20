هواوي تعلق على تمديد وقف تنفيذ الحظر الأمريكي

2019/08/20 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" على القرار الأمريكي بتمديد وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات

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