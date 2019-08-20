“فيفا” يضع شرطاً جديداً لاقامة المباريات في العراق

2019/08/20 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء، وضع شرط جديد في مسألة اقامة مباريات العراق في محافظة البصرة.وقال مصدر مقرب من اتحاد الكرة في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “قرار فيفا القاضي باعادة مباريات العراق الى البصرة، تضمن وضع شرط مهم وهو ان لاتحدث اي اعمال امنية او مشاكل تتعلق بسلامة الفرق”.وأضاف المصدر، […]

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