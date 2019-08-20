ديالى ترد على حقيقة وجود تغيير ديمغرافي في المناطق المحررة

2019/08/20 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..نفت ادارة محافظة ديالى، الثلاثاء، وجود تغير ديمغرافي طال المناطق المحررة داخل المحافظة، عادة اياها “سجالات سياسية”.وقال مدير اعلام محافظة ديالى ياسر بدر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الحديث عن تغير ديمغرافي طال المناطق المحررة في ديالى ليس له اي مصداقية وهو نابع عن سجالات سياسية”.واضاف بدر،ان “محافظ ديالى مثنى التميمي باعتباره […]

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