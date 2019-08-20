ريابكوف: الولايات المتحدة تتجه لتصعيد التوترات العسكرية

2019/08/20 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت مسارًا لتصعيد التوتر العسكري.وقال الدبلوماسي الروسي في تقرير لوكالة “ايتارتاس الروسية” وترجمته / المعلومة/، إن ” روسيا ليست قابلة للاستفزاز”، مشددا على أن “اختبار واشنطن لصاروخ كروز من مجموعة محظورة بموجب معاهدة الوقود النووي أمر مؤسف […]

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