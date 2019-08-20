2019/08/20 | 13:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / ترجمة … أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، أن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت مسارًا لتصعيد التوتر العسكري.
وقال الدبلوماسي الروسي في تقرير لوكالة “ايتارتاس الروسية” وترجمته / المعلومة/، إن ” روسيا ليست قابلة للاستفزاز”، مشددا على أن “اختبار واشنطن لصاروخ كروز من مجموعة محظورة بموجب معاهدة الوقود النووي أمر مؤسف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريابكوف: الولايات المتحدة تتجه لتصعيد التوترات العسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الدبلوماسي الروسي في تقرير لوكالة “ايتارتاس الروسية” وترجمته / المعلومة/، إن ” روسيا ليست قابلة للاستفزاز”، مشددا على أن “اختبار واشنطن لصاروخ كروز من مجموعة محظورة بموجب معاهدة الوقود النووي أمر مؤسف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريابكوف: الولايات المتحدة تتجه لتصعيد التوترات العسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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