القبض على ٣ تجار مخدرات وضبط 180 ألف حبة بحوزتهم

2019/08/20 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، القبض على ٣ متهمين بتجارة المخدرات ضبطت بحوزتهم 180 ألف حبة مخدرة، فيما جرى تصديق اعترافاتهم قضائياً.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “القوات الأمنية وبمتابعة وإشراف من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب ألقت القبض على ثلاثة متهمين في منطقة الكرادة لقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة فيما تم ضبط (180) الف حبة مخدرة كانوا يرومون المتاجرة بها”.

ولفت البيان الى أن “المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين الثلاث وصدقت اعترافاتهم قضائياً وفقاً لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

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