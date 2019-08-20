ايران توافق على افتتاح اربعة منافذ حدودية جديدة مع اقليم كوردستان

2019/08/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلن القنصل الايراني العام في محافظة السليمانية مهدي شوشتري، عن موافقة بلاده على افتتاح اربعة منافذ حدودية جديدة مع اقليم كوردستان.وقال شوشتري: “نعمل على فتح اربعة منافذ حدودية مع اقليم كردستان”، منوها الى ان تلك المنافذ التي سيتم افتتاحها ستكون الى الجانب المحاذي للحدود مع محافظة السليمانية.وكان نائب محافظ حلبجة كاوه علي […]

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