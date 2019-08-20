2019/08/20 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب عن القبض ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات ضبطت بحوزتهم 180 ألف حبة مخدرة فيما جرى تصديق اعترافاتهم قضائياً. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، أن ” القوات الأمنية وبمتابعة وإشراف من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب ألقت القبض على ثلاثة متهمين في منطقة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تجار مخدرات وضبط 180 ألف حبة بحوزتهم في الكرخ النعيم نيوز.

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