مكتب حقوق الانسان بالبصرة يطالب الحكومة المحلية بالتريث في غلق احد الجسور لحين ايجاد بديل

2019/08/20 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة “الحكومة المحلية بالتريث في غلق جسر الشهيد كنعان الذي يربط قضاء شط العرب بمركز البصرة لحين ايجاد بديل قبل غلقه.وقال مدير المكتب مهدي التميمي ” في بيان صحفي ” ان اغلاق الجسر سيتسبب بزخم مروري واعباء كبيرة على المواطنين بالتنقل بين قضاء شط العرب ومركز محافظة […]

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