2019/08/20 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kLAtAFc5No0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد .. الحفلات المختلطة تعود من جديد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد .. الحفلات المختلطة تعود من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).