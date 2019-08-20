2019/08/20 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار آمر اللواء 31 بالحشد الشعبي عماد الشحماني، الثلاثاء، قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد وبحث الطرفان الانتصارات التي تحققت بفتوى المرجعية التي كانت مفتاح النصر والتحول إلى مرحلة الأمن وإدامة النصر بالدعم للقوات المسلحة بصنوفها كافة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر اللواء 31 بالحشد وقائد القوات البرية يبحثان الانتصارات المتحققة وإدامة زخمها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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