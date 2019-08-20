2019/08/20 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، امس الثلاثاء، عزم الوزارة زيادة التخصيصات المالية للرعاية الاجتماعية للقضاء على الفقر والبطالة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “عواجل برس”، نسخة منه، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة الموازنة في الوزارة لمناقشة موازنة الوزارة لعام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تعتزم زيادة التخصيصات المالية للرعاية الاجتماعية وكالة خطوة برس.

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