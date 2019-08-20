الصين: الاختبار الصاروخي الأمريكي يكشف نوايا واشنطن الحقيقية

2019/08/20 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقدت الصين، الثلاثاء، اختبار الولايات المتحدة الصاروخي الأخير، معتبرة أن هذه الخطوة تكشف النوايا الحقيقية وراء انسحاب واشنطن من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، إنه “لم تمض ثلاثة أسابيع على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ، حتى أعلنت عن اختبار صاروخ كان محظورا بموجب المعاهدة”.[…]

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