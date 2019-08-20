المؤبد لمدانين تاجروا بالمخدرات في البصرة

2019/08/20 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت محكمة جنايات القرنة، الثلاثاء، بالسجن المؤبد مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بحق اربعة مدانين تاجروا بالمخدرات في المحافظة.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “محكمة جنايات القرنة أصدرت حكما بالسجن بالمؤبد بحق اربعة مدانين مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين […]

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