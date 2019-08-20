الرئيس السوري يعلن عن تغييرات إيجابية عسكرية وسياسية في سوريا

2019/08/20 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال لقائه مع النائب في البرلمان الروسي، دميتري سابلين، عن تغييرات إيجابية في الوضعين العسكري والسياسي في سوريا.وجاء في بيان المكتب الإعلامي للمنظمة الروسية للمحاربين القدامى “الأخوة المحاربون”، التي يشغل فيها دميتري سابلين منصب نائب الرئيس: “قال الأسد إن تغييرات إيجابية في الوضعين العسكري والسياسي قد حدثت في سوريا: …

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