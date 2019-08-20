السوداني: المادة 140 لا تحتاج قانوناً بل تبديد القلق بـ”اتفاق سياسي”

2019/08/20 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن المادة 140 لا يحتاج تطبيقها الى قانون، وإنما بحاجة الى “اتفاق سياسي” بهدف تبديد القلق.وقال السوداني لـ/SNG/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بحق المادة 140 ملزم وغير قابل للطعن”، مستدركا “لكن مشكلة المادة 140 لا تكمن في إصدار مادة او قانون او قرار ...

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