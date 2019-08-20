2019/08/20 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ادارة الكهرباء تجدد عقود اللاعبان سيف حاتم وكرار فالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً ادارة الكهرباء تجدد عقود اللاعبان سيف حاتم وكرار فالح) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً ادارة الكهرباء تجدد عقود اللاعبان سيف حاتم وكرار فالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).